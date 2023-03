An der Bundesstraße : Feuerwehr löscht Zimmerbrand in Kesternich

Das Feuer war im ersten Obergeschoss des Hauses ausgebrochen. Foto: Feuerwehr Simmerath

Kesternich Die Feuerwehr musste am Dienstagabend ausrücken, um an der Bundesstraße in Kesternich einen Zimmerbrand zu löschen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Feuerwehr wurde am Dienstag um 19.52 Uhr alarmiert, weil es in einem Wohnhaus an der Bundesstraße in Kesternich ein Feuer ausgebrochen war. Die Einsatzkräfte machten sich umgehend auf den Weg.

Schon auf der Anfahrt erhielten sie von der Leitstelle die Information, dass sich keine Personen mehr in dem Gebäude befanden. Am Einsatzort sahen sich die Einsatzkräfte mit einem ausgedehnten Zimmerbrand im ersten Obergeschoss konfrontiert. Die Feuerwehr vermutet, dass der Brand durch einen elektrischen Heizlüfter ausgelöst wurde.

Unter Atemschutz rückte ein Trupp zum Brandherd vor und verhinderte die weitere Ausbreitung des Feuers. Außen stand die Drehleiter bereit. Mit ihrer Hilfe wurde die Einsatzstelle ausgeleuchtet. Weitere Trupps erledigten die Nachlöscharbeiten eingesetzt. Um weitere Brandnester auszuschließen, wurden andere Räume und das Dachgeschoss mit einer Wärmebildkamera untersucht.

Die Feuerwehr war mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Foto: Feuerwehr Simmerath

Die Löschgruppen Kesternich, Strauch und Simmerath waren mit 50 Personen im Einsatz. Die Führungsgruppe, die Polizei und der Rettungsdienst waren ebenfalls vor Ort. Gegen 21.45 Uhr war der Einsatz beendet.

(ag)