Einsatz in der Eifel : Feuerwehr in Lammersdorf rückt nach starkem Regen aus

Simmerath Der anhaltende Starkregen zeigt erneut Wirkung: Im Lammersdorfer Mittelvenn musste die Feuerwehr am Samstag ausrücken, weil die Kanalisation mit den Wassermassen zeitweise überfordert war.

Anwohner fühlten sich am Samstag an das katastrophale Juli-Hochwasser erinnert: Wasser sprudelte aus der Kanalisation, die Straße Im Mittelvenn drohte erneut stellenweise überflutet zu werden, als die Lammersdorfer Wehr mit zwei Einsatzfahrzeugen ausrückte.

Ortsvorsteher Andreas Hermanns hatte Alarm geschlagen, nachdem sich abzeichnete, dass die Kanalisation in der Straße erneut nicht mit den Wassermassen fertigwerden würde. In Sichtweite des Lammersdorfer Feuerwehrhauses brachten die Einsatzkräfte zwei starke Pumpen in Stellung, die das Wasser auf die tiefergelegene Straßenseite ableiteten. Fontänenartig schoss das Wasser aus zwei Schläuchen meterhoch in die Luft.