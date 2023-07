Pläne für Dorfplatz : „Fake News“ aus Lammersdorf?

Info

In einem weiteren Punkt der Ratssitzung ging es um die Wahl von Jugendschöffen für die Gemeinde Simmerath im Zeitraum von 2024 bis 2028. Hier würde auf Basis der Einwohnerzahl der Gemeinde Simmerath eine Vorschlagsliste mit drei Frauen sowie vier Männern benötigt. Hierzu seien unter anderem auch die bisherigen Jugendschöffen angeschrieben worden. „Wir haben fast die doppelte Anzahl der benötigten Bewerber erhalten und dafür möchte ich mich ausdrücklich bedankten“, sagte Bürgermeister Bernd Goffart. Es sei froh, dass das in der Gemeinde Simmerath so gut funktioniere, denn dies sei nicht selbstverständlich und führe in anderen Kommunen durchaus zu Problemen.