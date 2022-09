Unfall in Simmerath-Strauch : Fahrradfahrer schwebt weiter in Lebensgefahr

Schwer verletzt wurde ein Fahrradfahrer am Montag gegen 14.30 Uhr auf der B399 kurz vor dem Kreisverkehr in Strauch. Foto: psm

Update Simmerath Ein Fahrradfahrer schwebt nach einem Unfall nahe dem Kreisverkehr Strauch weiterhin in Lebensgefahr. Er wurde von einem Auto erfasst.

In einem weiterhin sehr kritischen Zustand befindet sich auch am Dienstag das Unfallopfer, bestätigte eine Polizeisprecherin auf Anfrage. Der 35 Jahre alte Mann aus Simmerath war nach der Erstversorgung am Unfallort von einem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung am Montagnachmittag ins Aachener Uniklinikum geflogen worden.