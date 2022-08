Medizinischer Notfall : Fahrer verliert die Kontrolle über sein Auto und wird schwer verletzt

Der Fahrer des Wagens wurde in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht. Foto: psm

Simmerath Ein 69-Jähriger hat am Mittwochabend infolge eines medizinischen Notfalls die Kontrolle über sein Auto verloren. Er fuhr quer über einen Kreisverkehr in Simmerath und wurde schwer verletzt.

Der Mann war gegen 19.48 Uhr auf der Straße „In den Bremen“ in Simmerath in Richtung Humboldtstraße unterwegs. Infolge eines medizinischen Notfalls verlor er die Kontrolle über sein Auto, teilt die Polizei am Donnerstagmorgen mit.