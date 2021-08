Dachstuhlbrand : Fachwerkhaus in Einruhr in Flammen

Feuerwehreinsatz in Einruhr: Eine ehemalige Gaststätte unweit der Kirche brennt. Foto: PSM

Update Einruhr Großalarm bei der Feuerwehr in Simmerath: Unweit der Kirche in Einruhr geriet am Montag ein Fachwerkhaus in Brand. 111 Feuerwehrleute waren im Einsatz.