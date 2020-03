Kostenpflichtiger Inhalt: Leiche am Obersee : Ermittler suchen nach der Identität

Passanten hatten die Leiche am Samstagmittag im Wasser gesichtet. Rettungskräfte bargen den Toten. Foto: dpa/psm

Simmerath/Aachen Am Samstag ist in Einruhr eine leblose Person entdeckt worden. Noch ist nicht ganz klar, was passiert ist, doch es gibt einen Verdacht.