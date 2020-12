Kostenpflichtiger Inhalt: Neue Highlights am See : Eine Oase für fast 400.000 Euro in Einruhr

Garten mit Aussicht: Auf der bislang freien Wiesenfläche am Heilsteinhaus (im Bild unten) soll ein Wassergarten zum Verweilen entstehen. Foto: Marco Rose

Einruhr Die Förderung des Tourismus lassen sich die Gemeinde Simmerath und die Städteregion etwas kosten: Gefördert durch Landesmittel planen sie am Rursee neue Attraktionen für Besucher – einen Wassergarten in Einruhr sowie eine schwimmende Plattform in der Rurberger Bucht.