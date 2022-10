In der Nacht : Einbrecher preschen mit Lieferwagen in Drogeriemarkt

Die Eingangstür des Geschäfts wurde stark beschädigt. Foto: Polizei Aachen

Simmerath Einbrecher sind in der vergangenen Nacht in Simmmerath mit einem Lieferwagen durch die Eingangstür eines Drogeriemarktes geprescht. Der Wagen wurde später mitsamt der Beute in Eupen gefunden.

Gegen 2.26 Uhr haben Anwohner eines Drogeriemarktes an der Robert-Koch-Straße die Polizei alarmiert, weil sie einen lauten Knall gehört und einen weißen Lieferwagen beobachtet hatten.

Nach bisherigen Erkenntnissen war derLieferwagen gezielt in die Eingangstür des Geschäfts gefahren worden. Dabei wurde die Tür stark beschädigt und der Eingangsbereich verwüstet.

Die unbekannten Täter stahlen Kosmetikartikel und Parfüm. Anschließend fuhren sie unerkannt davon. Begleitet wurde das Fahrzeug offensichtlich durch einen Mittäter auf einem Motorrad.

In die Fahndungsmaßnahmen wurde auch die belgische Polizei miteinbezogen. Nach einer Verfolgungsfahrt fanden die Polizisten den weißen Lieferwagen gegen 3.10 Uhr in der Nähe von Malmedy. Die Beute wurde sichergestellt. Die Tatverdächtigen konnten unerkannt fliehen.

Jetzt sucht die Polizei Zeugen. Sachdienliche Hinweise zu den beteiligten Fahrzeugen und/oder flüchtigen Tätern nimmt das Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 0241/9577-31401 oder - außerhalb der Bürozeiten - unter der Rufnummer Tel. 0241/9577-34210 entgegen.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

(ag)