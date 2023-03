Sonnenhof : Ein Hollywoodstar kauft sich am Rursee ein

Rurseeblick: Vincent De Paul, US-Schauspieler, Produzent und Model, kaufte sich ein Appartement im Sonnenhof in Einruhr. Foto: Chris G. Maier

Einruhr Sobald das Wetter wärmer wird, soll in Einruhr der Umbau des ehemaligen Hotels Sonnenhof in einen Appartementkomplex anlaufen. Der erste Käufer kommt aus Hollywood.

Vor einem Monat noch bei der Berlinale mit „The Genius of Gianni Versace“, letzte Woche mit seiner Produktion auf der Fashionshow in Athen und nun in Einruhr: Der US-Schauspieler und Produzent Vincent De Paul erholt sich am Rursee ein paar Tage von den Strapazen des Showbusiness.

Es war der italienische Modeschöpfer persönlich, der De Paul am Strand von Miami Beach entdeckte. Der heute 54-Jährige startete als Model, schmückte die Seiten der einschlägigen Fashion-Literatur und stieg ein ins Filmgeschäft. In „Beowulf“ und „Hairspray“ hatte Vincent De Paul seine ersten Rollen.

Mittlerweile ist De Paul Präsident und Mitgründer der Produktionsfirma Five Arts Productions. In beiden Teilen von „A Beverly Hills Christmas, der Weihnachtsengel von Beverly Hills“, spielte er mit und ganz frisch auf dem US-Markt bei Amazon ist sein neuer Horrorthriller „The Welder", in dem Vincent De Paul auch die Hauptrolle spielt. Im Mai dreht er wieder mit dem „Knast-Model“ Jeremy Meeks Teil drei von „Secret Society“.

In dem Wonnemonat möchte De Paul auch wieder Station machen in Einruhr. Quasi als Zwischenstopp auf dem Weg zum Filmfestival in Cannes. Genau dort lernte er vor einem Jahrzehnt auch Chris G. Maier kennen. „Vincent alberte mit Leonardo DiCaprio rum und animierte uns mitzumachen“, erinnert sich Maier gerne, der seinerzeit für RTL mit seinem Team bei dem Event war. Es wurde zum Beginn einer großen Freundschaft – quer über den Atlantik hinweg mit gegenseitigen Besuchen.

Zuletzt noch in Stolberg, wo der der 51-jährige TV-Produzent lebte, bevor er in Einruhr den Umbau des einstigen Sonnenhofes als neues Lieblingsprojekt entdeckte und selbst an den Rursee zog. Nachdem nun alle Genehmigungen vorliegen, wartet der Investor nur noch auf warmes Wetter, um in den groß angelegten Umbau des Sonnenhofes zu starten.

Besuch auf dem Soldatenfriedhof Hürtgenwald: Die Ardennenoffensive ist dem Amerikaner als „Battle of the Bulge“ ein Begriff. Foto: Chris G. Maier

Derweil beschränkte Corona die Freundschaft auf digitale Kontakte. „Wenn Du jetzt nicht nach Athen kommen kannst, komme ich zu Dir“, sagte Vincent De Paul letzte Woche und reiste Freitag in Simmerath an.

Chris Maier zeigte ihm die Gegend, besuchte den Soldatenfriedhof in Hürtgenwald. Die „Battle of the Bulge“, wie die „Ardennenoffensive“ auf Englisch genannt wird, ist als Amerikaner auch De Paul ein Begriff. Trotz verhaltener Temperaturen und wenig Sonnenschein hat der Schauspieler und Produzent die Eifel schnell in sein Herz geschlossen – als einen Ort, an dem der viel beschäftigte Hollywood-Mann Ruhe, Entspannung und Erholung finden kann.

Damit das garantiert so ist, hat er das erste Appartement der neuen Sonnenhof-Anlage gekauft – mit Balkonblick auf den Rursee. Für Vincent de Paul lauten nun die Wohnanschriften Baltimore, Miami, Los Angeles – und Simmerath-Einruhr. Und wenn der Star keine Zeit für Entspannung hat, sondern arbeiten muss, dann sollen Feriengäste sein Appartement mieten können – gut 40 Quadratmeter Hollywood am Rursee.