Kostenpflichtiger Inhalt: Nachfolge ist geklärt : Der „Eifel-Urologe“ geht von Bord

Dr. Mathias Noack (Mitte) mit seinen Nachfolgen Dr. Alexander S. Brandt (l) und Dr. Vikram Zeuch gleich zwei Nachfolger bereit stehen, die die urologische Praxis in Simmerath einschließlich des Helferinnen Teams Jenny Braun, Claudia Aretz, Ulrike Stephan und Chrstin Lexen (v. l.) übernehmen. Foto: Peter Stollenwerk

Simmerath In diesen Tagen schüttelt Dr. Mathias Noack viele Hände. Der Simmerather Mediziner heißt aber keine neuen Patienten in seiner Praxis willkommen, sondern für ihn ist jetzt die Zeit des Abschiednehmens gekommen. Der 64-jährige Facharzt für Urologie geht von Bord und steuert nach 28-jähriger Tätigkeit in Simmerath unaufhaltsam seinem Ruhestand zu.