Wohin mit dem Geld? : Die Luxusprobleme der Gemeinde Simmerath

„Boomtown“ Simmerath: Die Einnahmen aus Gewerbesteuern sprudeln weiterhin. Foto: Marco Rose

Simmerath Während Nachbarkommunen zum Teil gigantische Haushaltslöcher vermelden, freut sich die Rurseegemeinde über den vierten ausgeglichenen Haushalt in Folge. Steuern und Abgaben bleiben daher stabil, es wird zudem kräftig investiert. Die Kluft in der Region wächst damit weiter an.

Wohin man im Süden der Städteregion auch blickt: Die Finanzen der Kommunen bieten in den allermeisten Fällen derzeit wenig Grund zur Freude – mit einer sehr auffälligen Ausnahme. Die Zahlen: Stolberg plant im laufenden Jahr mit einem Defizit von rund 10 Millionen Euro, Eschweiler mit 11,5 Millionen Euro. Monschau hat derzeit noch nicht einmal einen Haushalt – Beobachter rechnen jedoch auch in der Rurstadt mit einem millionenschweren Finanzloch. Deutlich besser ist da schon die Lage in Roetgen. Die Gemeinde kommt 2023 auf ein rechnerisches Minus von nur noch 320.000 Euro, hat nach zehn Jahren das Sicherungskonzept abgestreift, weist gute Einnahmen auf und investiert kräftig in ihre Zukunft.

Beinahe wie von einer anderen Welt sind hingegen die Zahlen in Simmerath: Die Rurseegemeinde liefert 2023 den vierten ausgeglichenen Haushalt in Folge ab – bei gleichzeitig hohen Investitionen. Während andernorts meist darüber diskutiert wird, wo der Rotstift angesetzt werden muss, beharken sich die Parteien bei der abschließenden Haushaltsdebatte am Dienstag im Simmerather Gemeinderat eher bei der Frage, wie das Geld der Gemeinde sinnvoll investiert werden kann – und das bei stabil niedrigen Steuern und Abgaben.

Stolz und Zufriedenheit vermitteln denn auch die Reden der Fraktionsvorsitzenden. „Was vielleicht wie die Quadratur des Kreises anmuten mag, ist in Wirklichkeit jedoch das Ergebnis solider Finanzpolitik in den letzten Jahrzehnten. Und es ist das Ergebnis großen Fleißes unserer Bürger und großer Schaffenskraft unserer Betriebe und Unternehmen“, sagt CDU-Fraktionschef Christoph Poschen. Die Gemeinde Simmerath sei so gut aufgestellt, dass auch für die nächsten Jahre ausgeglichene Haushalte zu erwarten seien. „Mit dem Haushalt für 2023 erweist sich Simmerath daher eindeutig als fit für die Zukunft“, sagt Poschen.

Zwar verstecken sich auch im Simmerather Haushalt weiterhin die Belastungen durch die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg – sie werden „isoliert“, wie das alle Kommunen derzeit praktizieren. Doch gibt es auch hier mehr Licht als Schatten. In zwei Jahren wird die große Rechnung mit der Frage aufgemacht: Schulden flott tilgen oder über 50 Jahre abschreiben? Christoph Poschen macht bereits heute keinen Hehl daraus, dass die Christdemokraten dann dazu tendieren, „die Belastung mit einem Schlag loszuwerden“. Eine solche Option dürften nur die wenigsten Nachbarkommunen in Erwägung ziehen können.

Trotzdem erhöht auch die Gemeinde Simmerath ihre Neuverschuldung, was insbesondere bei den Sozialdemokraten und der FDP auf Kritik stößt. „Besorgniserregend“ sei dies angesichts des rasanten Anstiegs der Kreditzinsen, sagt SPD-Fraktionschef Gregor Harzheim. Von einem „Wermutstropfen“ spricht der Liberale Benjamin Steinborn. Auch UWG-Chef Reinhold Köller betont in seiner Haushaltsrede neben dem Positiven auch die „Haushaltsrisiken durch die steigende Neuverschuldung“.

Die Gemeinde begründet den Anstieg der Neuverschuldung mit den immensen Investitionen in neue Baugebiete. Weil Simmerath weiter kräftig investiere, müssten auch im Jahr 2023 neue Kredite aufgenommen werden – für immerhin 6,8 Millionen Euro. Wie Bürgermeister Bernd Goffart (CDU) bei der Einbringung des Haushaltes erklärte, kostet allein die weitere Entwicklung des Baugebiets Meisenbruch die Gemeinde 8,5 Millionen Euro – Geld, das durch den Verkauf von Grundstücken „zum Selbstkostenpreis“ später wieder hereinkomme. Zunächst müsse die Gemeinde aber in Vorleistung treten.

Aufmerksam verfolgt Bernd Goffart die Rede des CDU-Fraktionsvorsitzenden Christoph Poschen. Foto: Marco Rose

„Wir investieren massiv in Kanalisation und Straßen, in touristische Infrastruktur und in neue Baugebiete, in Windkraft, in unsere Schulen und in unsere Feuerwehr“, erklärt am Dienstagabend der CDU-Fraktionsvorsitzende. Der höhere Kreditbedarf bereite keine Sorgen, „weil durch die Entwicklung von Baugebieten mit deutlichen Erlösen zu rechnen ist und weil wir als CDU keinesfalls aus den Augen verlieren werden, die langfristigen Schulden weiterhin – wie bereits in der Vergangenheit – deutlich zu reduzieren und sie somit nicht unseren Kindern und Enkeln aufzubürden“. Tatsächlich liegt Simmerath bei den Pro-Kopf-Schulden seiner Einwohner aktuell mit 2241 Euro im Mittelfeld. Gut da steht hier Roetgen mit 1157 Euro pro Einwohner – allerdings bei stark steigenden Zahlen laut Finanzplanung. Abgeschlagen die Stadt Monschau: Mit 4448 Euro pro Kopf weist sie die höchste Verschuldung in der Städteregion Aachen auf.

Doch wo landen die investierten Gelder in der Gemeinde Simmerath? Allen Fraktionen ist gemein, dass sie auf eine konservative Haushaltsführung drängen – und dabei im Rathaus prinzipiell offene Türen einrennen. Bei allen Wünschen sei daher klar, dass es oberste Priorität haben müsse, den ausgeglichenen Haushalt nicht zu gefährden, um neue finanzielle Belastungen der Bürger „unbedingt zu vermeiden“, sagt Klaus Stockschlaeder, Fraktionsvorsitzender der Grünen. „Besser ein konservativer, ausgeglichener Haushalt, als eine böse Überraschung am Ende, wenn auch das Konservative mitunter einschränkt bei der Planung von Investitionen“, sagt Steinborn.

Vergleichsweise bescheiden nehmen sich daher die Änderungsanträge der Kooperationspartner CDU und Grüne aus, die am Dienstag allesamt einstimmig verabschiedet werden: Um 50.000 auf 210.000 Euro aufgestockt werden die Mittel zum Straßenerhalt, um 12.000 Euro die Mittel zum Erhalt und Ausbau der Spielplätze.

Damit enden am Dienstagabend die Gemeinsamkeiten zwischen den Mehrheitsfraktionen und vor allem den Sozialdemokraten. Die haben sich auf die geplante Aussichtsplattform in Woffelsbach eingeschossen, die die Gemeinde 32.000 Euro kosten soll – bei einer 90-prozentigen Förderung durch das Land. „Die SPD-Fraktion vermutet hier den krampfhaften Versuch, neben den anderen Orten am See auch Woffelsbach irgendetwas zugutekommen zu lassen“, sagt Gregor Harzheim. Nicht alles, was gefördert werde, müsse auch gebaut werden. Am Ende erntet der Genosse die meisten Lacher des Abends: „Sollte es dennoch zu der Errichtung der Aussichtsplattform kommen, hoffen wir sehr, dass sie nicht die Aussicht auf den See behindert.“

Unverständnis dafür bei der CDU: „Nachdem in Einruhr ein RWP-Projekt erfolgreich umgesetzt wurde und in Rurberg große Investitionen anstehen, ist es für uns eine Selbstverständlichkeit, Woffelsbach nicht zu benachteiligen. Wir halten das Projekt unverändert für sinnvoll“, sagt Poschen. Man habe bereits oft gesehen, dass öffentliche Investitionen in touristische Infrastruktur der Vorreiter für private Investitionen seien. „Das Gleiche werden wir mit größter Wahrscheinlichkeit demnächst dann auch in Woffelsbach sehen.“ Mit ihrem Änderungsantrag scheiterten die Sozialdemokraten folglich krachend, ebenso mit dem Ansinnen, bei der Sanierung des Gemeindecampingplatzes in Rurberg zu sparen. Das Sanitärgebäude müsse zwar fraglos saniert werden, sagt Harzheim. „Aber wie amortisieren sich die Kosten? Ist es Aufgabe der Gemeinde, einen Campingplatz zu betreiben? Ist eine Privatisierung der Einrichtung möglich?“ Bevor diese Fragen nicht geprüft würden, lehne die SPD diese Investitionen ab.

Auch bei den eigenen Vorschlägen muss die SPD Niederlagen hinnehmen. Über eine kostspielige Beschaffung von Sportgeräten für den Kalltallrundweg sowie Ruhebänke für alle Simmerather Ortschaften sollen nun die jeweiligen Fachausschüsse entscheiden – Realisierung frühestens 2024. Das gilt auch für die sozialdemokratische Forderung nach einer weiteren Unterstützung der Vereine. Die CDU unterstützt nach den Worten Poschens eine „Einmalzahlung im Jahr 2024 an diejenigen Vereine, die womöglich besonders unter erhöhten Energiekosten im Jahr 2023 gelitten haben“.