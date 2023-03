„Boomtown“ am See : Das Wunder von Simmerath

Das Rathaus in Simmerath: Eine konservativ rechnende Verwaltung ist ein Teil des Simmerather Erfolgs. Foto: Marco Rose

Meinung Simmerath Der vierte ausgeglichene Haushalt in Folge lässt Nachbarkommunen nur staunen. Doch der Simmerather Erfolg hat viele Väter und Mütter.

Um es gleich vorwegzunehmen: Eine höhere Macht ist in der Rurseegemeinde nicht am Werk, auch wenn die Haushaltszahlen angesichts der schwierigen Umstände durchaus selbiges vermuten lassen. Vielmehr kommen in dem „Boomtown“ Simmerath mehrere erfolgversprechende Faktoren zusammen. Das eine ist tatsächlich eine im besten Sinne konservative Finanzplanung und eine entsprechend zurückhaltende Verwaltung. Dazu gesellen sich Ratsfraktionen, die allesamt eher im „Team Vorsicht“ spielen und für finanzielle Abenteuer nicht zu haben sind.

Es sollte aber auch nicht verschwiegen werden, dass ein guter Teil des Simmerather Erfolgs auch auf den günstigen Voraussetzungen fußt, die die Flächengemeinde von jeher mitbringt. Dass sich Simmerath mittlerweile im ganzen Land als „Klimagemeinde“ brüsten kann, deren Strom so grün ist wie sonst nirgendwo, liegt natürlich an weitsichtigen Politikern – viel mehr noch aber an einem schier unendlichen Platzangebot im Vergleich zu vielen anderen Kommunen. Denn in Simmerath konnte man Windkraftanlagen schon früh weitab von den Dörfern im Wald „verstecken“ und so die Akzeptanz für die ungeliebten Stahlmonster erhalten.