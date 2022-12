Historisches Bauwerk abgerissen : Das Simmerather „Hotel zur Post“ ist endgültig Geschichte

Am Donnerstag stehen nur noch die Grundmauern des Hinterhauses. Das zur Hauptstraße gelegene Fachwerkhaus liegt in Trümmern. Foto: Marco Rose

Simmerath Der Abriss des ehemaligen Hotelbaus an der Hauptstraße in Simmerath hat die Debatte über den Umgang mit dem historischen Erbe in Simmerath stark angeheizt. Mittlerweile stehen nur noch Teile des Hinterhauses.