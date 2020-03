Kostenpflichtiger Inhalt: Katastrophenschutzzentrum : Im Simmerath laufen viele Fäden zusammen

Das Katastrophenschutzzentrum in Simmerath ist in der Corona-Krise für die Maßnahmen in der Städteregion von zentraler Bedeutung. Foto: Andreas Gabbert

Simmerath Das Katastrophenschutzzentrum in Simmerath nimmt in diesen Tagen eine zentrale Rolle ein. Dort laufen in der Corona-Krise viele Fäden zusammen. Während die Krisenstäbe der Stadt Aachen und der Städteregion die maßgeblichen Entscheidungen treffen, wird in Simmerath deren Umsetzung koordiniert, denn dort befindet sich die Einsatzleitung für den operativen Bereich.