Zelt war eingestürzt : Damensitzung steigt im neuen Festzelt

Ein Kran für das neue Festzelt rückte am Mittwoch an. Foto: Karl-Heinz Hoffmann

Kesternich Aufatmen bei den Kester Lehmschwalbe: Nachdem am Dienstag ihr Festzelt am Dorfgemeinschaftshaus in der Mitte zusammengebrochen war und mit der Damensitzung die anstehende Großveranstaltung am Wochenende gefährdet schien, kann nun Entwarnung gegeben werden.