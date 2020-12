Kostenpflichtiger Inhalt: Am Rurseezentrum : Christkind aus der Krippe gestohlen

Krippe ohne Kind: In vielen Krippen kommt das Jesuskind erst in der Heiligen Nacht dazu, doch in Rurberg haben Unbekannte nicht nur die Babypuppe, sondern auch den Hirtenstab und Josefs Bart entwendet. Foto: Martin Schröder

Rurberg Am Samstagnachmittag lag es noch friedlich in seiner Krippe, bewacht von Maria, Josef und einem Hirten. Am Sonntagmorgen war es weg. Von dem Christkind aus der Krippe am Rurseezentrum fehlt jede Spur. Auch seinen Hirtenstab hält der Hirte nicht mehr in der Hand.