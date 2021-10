Kreisverkehr in Lammersdorf : Bürgermeister will Gespräch mit Klägern suchen

Baustelle des künftigen Kreisverkehrs in Lammersdorf: Soll das geplante Neubaugebiet Hasselfuhr nach dem Urteil aus Münster noch zeitnah realisiert werden, muss der Kläger Klaus Genter seine Klage zurückziehen. Bislang gibt es jedoch noch keine Annäherung beider Seiten. Foto: Marco Rose

Lammersdorf Während Mario Genter mit einem offenen Brief an den Simmerather Rat in die Offensive geht, will Bürgermeister Bernd Goffart nach der Niederlage vor dem OVG Münster das Gespräch mit den Klägern suchen. Das Neubaugebiet in Lammersdorf dürfe nicht scheitern.