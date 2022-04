Bauland : Bis zu 468 neue Baugrundstücke in der Gemeinde Simmerath

Bauwillige gibt es viele, doch die Grundstücke sind knapp. Darauf reagiert die Gemeinde Simmerath und will bis zu 468 neue Baugrundstücke erschließen. (Symbolbild) Foto: dpa/Jens Wolf

Simmerath Bis zu 468 neue Baugrundstücke sollen möglichst bald in der Gemeinde Simmerath erschlossen werden. So will man der hohen Nachfrage entgegenkommen. Die ins Auge gefassten Gebiete wurden jetzt vorgestellt.