Nach Hochwasser : Betrügerin verkauft gespendete Kleidung

Simmerath/Städteregion Eine 22-Jährige aus Simmerath hat vorgegeben Bekleidung und andere Dinge für Flutopfer zu sammeln. Tatsächlich verkaufte sie die Sachen aber im Internet.

Die meisten Sachen konnten jedoch bislang nicht zugeordnet werden, so dass die Polizei Aachen um Mithilfe bittet. Zeugen oder Betroffene werden gebeten, sich zu Bürodienstzeiten unter Tel. 0241/957733301 oder außerhalb der Zeiten unter der 0241/957734210 bzw. per E-Mail an kk33.aachen@polizei.nrw.de zu melden. Auch wenn kein Interesse mehr an den gespendeten Gegenständen besteht, bittet die Kripo um kurze Mitteilung. Die Sachen werden nach Abschluss des Verfahrens an hilfebedürftige Personen oder Vermittlungsstellen weitergegeben.