Neue Details : Baulücke am ehemaligen Hotel „Zur Post“ soll verschwinden

So wie auf diesem Modellbild soll das neue Wohn- und Geschäftshaus aussehen, das am Platz des ehemaligen Hotels Zur Post an der kleinen Simmerather Hauptstraße entstehen soll. Foto: Gemeinde Simmerath/nbp Architekten/Gemeinde Simmerath/bbp Architekten

Simmerath Im Planungsausschuss der Gemeinde Simmerath wird weiter kontrovers über das Projekt des vorgesehenen Wohn- und Geschäftshauses an der Hauptstraße in Simmerath debattiert. Die Politik legt Wert auf die künftige Nutzung für Gewerbebetriebe.

Von Max Stollenwerk

Das ehemalige Hotel „Zur Post“ im Ortskern von Simmerath war über viele Jahre lang nicht nur bei den Bürgern im Zentralort, sondern auch im Umkreis bekannt für sein gutbürgerliches Essen. Doch seit einiger Zeit gibt es dort kein Essen mehr und auch das altehrwürdige Gebäude existiert nicht mehr. Aktuell ist zwischen dem Ofenhaus Kessel auf der rechten Seite und dem Modegeschäft Haas auf der linken eine Lücke in der Bebauung zu sehen. Doch das soll nicht so bleiben, denn zukünftig soll dort ein neues Wohn- und Geschäftshaus entstehen.

Diese Angelegenheit war nun auch erneut Thema im Planungsausschuss der Gemeinde Simmerath. Es war auch bereits Gegenstand der Beratungen in vorherigen Sitzungen des Simmerather Planungsausschusses. Nun habe es nochmals ein Gespräch mit dem Bauherrn gegeben und das zuständige Planungsbüro stellte die wesentlichen Änderungen vor. So sollen neben den geneigten Dächern ebenfalls Flachdächer möglich sein und die Höhen seien an die bisherige Planung sowie die vorhandene Bebauung angepasst worden.

Eine weitere Änderung soll es in der zukünftigen Nutzung des Gebäudekomplexes geben. So soll die zukünftige Erdgeschoss-Nutzung nicht nur als Wohnraum definiert sein, sondern zur Hauptstraße hin müssen mindestens 100 Quadratmeter der Fläche zur gewerblichen Nutzung ausgewiesen sein. Ergänzend zu den bereits vorgelegten Entwurfsunterlagen hat der Bauherr die Planunterlagen erneut überarbeitet und weiterhin die Fassadengestaltung dergestalt geändert, dass diese mit überwiegend dunkelgrauen Farben gestaltet wird und durchgängige weiße Putzflächen vermieden werden. Entstehen soll ein zweigeschossigen Wohn- und Geschäftshaus.

„Der geplante Bau ist dadurch, dass die Baukörper versetzt angelegt sind, kein weißer Klotz und kein gewaltiger, sondern passt sich gut in die aktuelle Baulücke ein“, sagte Stefan Haas für die Fraktion der CDU und gleichzeitig als Ortsvorsteher von Simmerath. Zudem sei genug Parkraum vorhanden und durch die Möglichkeit der Zufahrt von beiden Seiten sei dies ebenfalls gut geregelt.

Aktuell ist an der kleinen Simmerather Hauptstraße zwischen dem Ofenhaus Kessel und dem Modegeschäft Haas noch eine Baulücke. Foto: Max Stollenwerk

Nach den nun vorgebrachten Änderungen in der Planung stimmte auch Benjamin Steinborn dem Projekt im Namen der FDP-Fraktion zu. „Vernünftige Gespräche mit Investoren können offenbar auch zum Erfolg führen“, merkte Klaus Stockschlaeder von der Grünen-Fraktion an. Zwar seien die vorgesehenen 100 Quadratmeter an Verkaufsfläche aus seiner Sicht etwas knapp bemessen, aber damit könne man leben. „Zur Aufwertung des Projekts könnte man bei einem Flachdach über eine mögliche Dachbegrünung oder auch über eine Dachterrasse nachdenken“, führte er weiter aus. Die Möglichkeit der Dachterrasse schätzte Bauamtsleiter Jürgen Förster jedoch kritisch ein, „da das Gebäude dadurch natürlich höher und wuchtiger wird“.

SPD stellt Grundsatzfrage

Die Simmerather SPD-Fraktion steht dem geplanten Projekt dagegen eher skeptisch gegenüber. „Wir haben ja in der Vergangenheit bereits gegen das Vorhaben gestimmt und finden es nach den vorgebrachten Änderungen zumindest weniger schlecht“, erklärte Manfred Sawallich von der SPD. Man gehe in Simmerath immer mehr dazu über, Gebäude zu errichten, die das typische Gesicht des Ortes veränderten. „Vielleicht müssen wir überlegen, einen Schlussstrich zu ziehen, bevor wir bei jedem Gebäude, das frei wird, überlegen, ob ein Flachdach hier ins Ortsbild passt oder nicht“, stellte er eine Grundsatzanfrage. Man müsse davon wegkommen, historische Gebäude abzureißen und durch solche zu ersetzen.

Im Anschluss beantragte er eine Sitzungsunterbrechung, um parteiintern nochmals neu über das Vorhaben beraten zu können. „Ich habe bei dem ganzen Thema Bauchschmerzen und plädiere dafür, noch einmal grundsätzlich darüber zu diskutieren, was wir für Simmerath überhaupt wollen“, so Sawallich im Anschluss. Ebenfalls kritisch äußerte sich Victor Ozga von der UWG-Fraktion: „Wir möchten keine weiteren solcher optischen Totschläger, denn so verlieren wir unser typisches Ortsbild und grenzen uns nicht mehr von anderen, austauschbaren Ortschaften ab.“

„Gleiches Recht für alle“

„Es ist natürlich schwierig, dieses Projekt nun zu verbieten, wenn es anderen bereits so genehmigt wurde“, entgegnete Stephan Weber von der CDU-Fraktion. Zudem gebe es in der Gemeinde Simmerath keine Gestaltungssatzung, sodass dies seiner Meinung nach so auch gar nicht möglich sei. Außerdem hänge es auch vom persönlichen Geschmack ab, was man als schön empfinde und was nicht. „Letztendlich wurden bereits vollendete Tatsachen geschaffen und wenn man abwägt, ist es schwierig, dieses Projekt nun in der Form abzulehnen, da gleiches Recht für alle gelten muss“, führte Weber weiter aus.

Eine ähnliche Richtung schlug Benjamin Steinborn von der FDP ein: „Im Endeffekt ist das Kind bereits vor rund 15 Jahren in den Brunnen gefallen, als wir beschlossen haben, nicht mehr auf Satteldächer zu bestehen.“ Trotz aller Kritik sei es jedoch besser, das Projekt so in die Wege zu leiten, anstatt ein leerstehendes Gebäude zu haben.