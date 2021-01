Kostenpflichtiger Inhalt: Geburtenanstieg an St. Brigida : Baby-Boom im Corona-Jahr

Chefarzt Dr. Andreas Cousin (re.) mit seinen Teamkolleginnen (hinten von links), Schwester Ulla Quadflieg-Husemann, Hebamme Sabine Wainwright-Malies und Fachärztin Asma Ali, sowie zwei der ersten Neugeborenen im noch jungen Jahr: Moritz Johnen mit seinen Eltern Alexander und Nina Johnen aus Kesternich sowie Till Läufer aus Hürtgenwald-Brandenberg mit seiner Mama Daniela Läufer. Foto: Heiner Schepp

Simmerath Das sind erfreuliche Neuigkeiten in einer Zeit vieler schlechter Nachrichten: In der Nordeifel wurden 2020 so viele Babys geboren wie seit fast 20 Jahren nicht mehr. Das wirkte sich auch positiv auf die Geburtenzahl im Simmerather Krankenhaus aus, die mit 339 Entbindungen so hoch lag wie zuletzt im Jahr 2005.