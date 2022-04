Lebensgefährliche Verletzungen : Auto kommt von Straße ab und prallt gegen Baum

Die Feuerwehr musste die lebensgefährliche Fahrerin aus ihrem Auto bergen. Foto: Polizei Aachen

Simmerath Ein Autofahrerin hat bei einem Unfall in Witzerath in der Gemeinde Simmerath am frühen Donnerstagmorgen lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Ihr Wagen ist gegen einen Baum geprallt.

Rettungsdienst und Polizei wurden gegen 3.30 Uhr am Donnerstag zu einem schweren Unfall nach Witzerath gerufen. Eine 32-jährige Simmeratherin fuhr von Strauch kommend nach Simmerath. Ausgangs eine leichten Linkskurve der Straße „Auf der Bever“ verlor sie offenbar die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schleuderte nach rechts von der Fahrbahn. Dort stieß ihr Auto gegen einen Baum.

Die Frau erlitt bei dem Unfall lebensgefährliche Verletzungen und musste durch die Feuerwehr aus ihrem stark beschädigten Wagen befreit werden. Sie wurde durch einen Notarzt mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die Straße ist bis zum Abschluss der Unfallaufnahme gesperrt. Größere Verkehrsstörungen blieben bislang aus

(red/pol)