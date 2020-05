Kostenpflichtiger Inhalt: Neuer Beigeordneter Frank Prömpeler : Aus dem Bezirksamt Haaren zur Gemeinde Simmerath

Wird ab 1. Juli offiziell neuer Beigeordneter der Gemeinde Simmerath: Frank Prömpeler (hier bei einer Weihnachtsaufführung im Aachener Stadttheater). Foto: Andreas Herrmann

Simmerath/Aachen Frank Prömpeler wird ab 1. Juli neuer Beigeordneter der Gemeinde Simmerath. Die Gemeinde entschied sich bereits am 9. April per Dringlichkeitsbeschluss für den 48-Jährigen, der seit 2009 Leiter des Bezirksamtes Haaren bei der Stadt Aachen ist. Die Bestätigung der Wahl durch den Gemeinderat am 23. Juni dürfte nur noch Formsache sein.