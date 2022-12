Marokko bei der WM : Auch in Lammersdorf fiebert man mit den Löwen vom Atlas

Nadia, Amira, Rania und Redouan Loukrati (von links) aus Lammersdorf fiebern dem Halbfinalspiel "ihrer" Marokkaner bei der Fußball-WM in Katar am Mittwochabend gegen Frankreich entgegen. Foto: MHA/Schepp

Lammersdorf Bei der fußballbegeisterten Familie Loukrati in Lammersdorf herrscht der Ausnahmezustand, wenn Marokko in Katar spielt. Auch am Mittwochabend wieder.