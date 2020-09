Kostenpflichtiger Inhalt: Millionenprojekt : Am BGZ entsteht der Eifel-Campus

Zurzeit laufen die Rohbauarbeiten für das neue Gästehaus des BGZ, Bodenplatten werden gegossen, und das Fundament wird erstellt. Foto: Andreas Gabbert

Simmerath Eine der größten Baustellen in der Nordeifel befindet sich am BGZ in Simmerath. In einer Kooperation zwischen der Handwerkskammer Aachen und der Fachhochschule Aachen (FH) entwickelt sich dort der Eifel-Campus.