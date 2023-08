Illegaler Müll : 50 Motorradreifen im Simmerather Weidenbachtal entsorgt

Simmerath Eine Lkw-Ladung voller alter Motorradreifen haben Unbekannte illegal zwischen Rurberg und Woffelsbach entsorgt. Die Gemeinde Simmerath geht inzwischen offensiv gegen derartigen Umweltfrevel vor. Es drohen Geldbußen in empfindlicher Höhe.

An einem Feldweg im Weidenbachtal sind am Donnerstag rund 50 Motorradreifen entdeckt worden. Diese waren von Unbekannten dort entsorgt worden – wann genau ist unklar. Der Feldweg zweigt zwischen Woffelsbach und Rurberg von der L128 ab. Bürger, die dort um den 17. August etwas Auffälliges beobachtet haben, das in Zusammenhang mit der Entsorgung stehen könnte, werden gebeten, sachdienliche Hinweise unter 02473/607-121 an das Ordnungsamt der Gemeinde weiterzugeben.