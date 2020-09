In der Nacht zum Sonntag : 21-Jähriger stirbt bei Alleinunfall

Imgenbroich Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich in der Nacht zum Sonntag auf der Landesstraße 246 am Ortsausgang von Imgenbroich ereignet. Nach Polizeiangaben kam dabei ein 21-jähriger Mann ums Leben.

Mit großem Aufwand wurde anschließend die Umgebung nach weiteren Personen abgesucht, der Einsatz wurde aber gegen 3 Uhr ergebnislos abgebrochen, wie die Feuerwehr mitteilte. Die Bergung des Fahrers und Unfallaufnahme dauerte noch bis gegen 6 Uhr am Sonntagmorgen an. Die Vollsperrung des Streckenabschnitts zwischen Imgenbroich und Am Gericht konnte erst nach der aufwendigen Bergung des Fahrzeugs am Sonntagnachmittag aufgehoben werden.