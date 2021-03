Im Waldgebiet „Buhlert“ : Simmerath will die Windkraft weiter ausbauen

Zwischen Strauch und Schmidt stehen bereits einige Windkraftanlagen. Nun sollen weitere im angrenzenden Waldgebiet „Buhlert" errichtet werden. Foto: Andreas Gabbert

Simmerath/Strauch In dem Waldgebiet „Buhlert“ zwischen Strauch und Schmidt will die Gemeinde Simmerath einen weiteren Windpark vorantreiben. Mittels einer europaweiten Ausschreibung sollen dafür Investoren gewonnen werden. Die Bürger können jetzt zu den Plänen Stellung nehmen.

Bislang sind im Gemeindegebiet drei Windkraft-Konzentrationszonen ausgewiesen: Lammersdorf-Domäne (78 Hektar), Strauch-Michelshof (69 Hektar), und im Wald bei Lammersdorf (257 Hektar). Mit der Ausweisung von Konzentrationszonen wird eine Bündelungswirkung angestrebt. Ziel ist es, die Anlagen an geeigneten Standorten zu konzentrieren, um im Gegenzug alle anderen Bereiche von Windkraftanlagen freizuhalten.

Bereits 2013 wurde im Rahmen einer Windkraft-Potenzialstudie eine weitere Fläche in der Nähe von Strauch in Richtung Schmidt ermittelt. Der Bau eines Windparks an dieser Stelle kollidierte damals aber mit den Planungen für ein Pumpspeicherkraftwerk in dem Bereich.

Da die Planungen für das Pumpspeicherwerk mittlerweile eingestellt sind, denkt die Gemeinde wieder darüber nach, dort Windräder aufzustellen und hat eine Überarbeitung der Studie aus dem Jahr 2013 in Auftrag gegeben. Diese wurde jetzt im Planungsausschuss der Gemeinde vorgestellt.

Im Rahmen der Studie wurden in einem ersten Schritt alle Flächen ausgeschlossen werden, die für die Windenergienutzung nicht zur Verfügung stehen. Unterschieden wurde dabei zwischen harten und weichen Tabuzonen.

Als harte Tabuzonen gelten beispielsweise Siedlungs- und Wasserflächen, Verkehrsinfrastruktur und Schutzgebiete. Als weiche Tabuzonen werden Gebiete bezeichnet, in denen die Gemeinde die Errichtung von Windkraftanlagen aus unterschiedlichen Gründen ausschließen will. Dazu gehören auch Vorsorgeabstände zu Siedlungsbereichen (1000 Meter zu geschlossenen Ortslagen und 450 Meter zu einzelnen Gebäuden) und Pufferzonen zu Schutzgebieten (300 Meter).

Nach diesem Schritt bleiben in der Gemeinde Simmerath noch zwei Gebiete übrig: der Lammersdorfer Wald, wo es bereits einen Windpark gibt, und der Buhlert bei Strauch. Dort könnte eine Windkraft-Konzentrationszone in der Größenordnung von 124 Hektar entstehen.

In einem weiteren Schritt wurden diese Flächen auf andere Kriterien geprüft, die dem Bau von Windkraftanlagen entgegenstehen. Im Bereich Buhlert ist der bestehende Windpark als sogenannte Restriktion ebenso zu berücksichtigen wie die dort verlaufende Landesstraße 246 und die vorhandenen Stromleitungen. Zudem ist eine Ausweisung von Konzentrationszonen für Windkraft im Wald nur möglich, wenn besonders wertvolle Flächen nicht betroffen sind und keine anderen Flächen zur Verfügung stehen.

Des Weiteren liegt die vorgesehene Fläche im Landschaftsschutzgebiet. Artenschutzrechtliche Bestimmungen spielen ebenfalls eine Rolle. Laubwaldbereiche und naturnaher Mischwald sowie die Bereiche, in denen streng geschützte Arten vorkommen, müssen bei der Standortplanung ausgenommen werden. Um diese Punkte abzuklären, seien die zuständigen Behörden zwingend zu beteiligen, heißt es in der Studie. Eine vertiefte Artenschutzprüfung wurde in Auftrag gegeben.

In der Gesamtbewertung des Bereichs Buhlert kommt die Studie kommt zu dem Schluss, dass die Konzentrationswirkung mit dem vorhandenen Windpark positiv einzustufen sei. „Zusammen mit den 14 östlich und westlich vorhandenen Anlagen würde jedoch ein relativ großer Windpark entstehen, der sich weiträumig auf die Landschaft auswirkt“, heißt es weiter. Das Landschaftsbild sei durch die vorhandenen Anlagen bereits vorbelastet. Dies spreche einerseits für eine Konzentration weiterer Anlagen in diesem Bereich. Andererseits würde durch weitere Windkraftanlagen entlang der L246 ein weithin sichtbarer Riegel entstehen, da der neue Windpark die zwei bestehenden (Strauch und Schmidt) quasi miteinander verbinden würde.

Für die SPD habe der Schutz von Menschen vor möglichen Belastungen des Windparks die höchste Priorität, erklärte Manfred Sawallich in der Sitzung des Planungsausschusses. Den Bewohner des Ortes dürften keine erhöhten Immissionen aufgebürdet werden. Er gehe davon aus, dass dies durch entsprechende Abstände sichergestellt werde. Außerdem sei er gespannt auf die Ergebnisse der Artenschutzprüfung, sagte Sawallich.

Auch die CDU lege großen Wert auf den Schutz der Menschen, betonte Stephan Weber. Er gehe aber davon aus, dass die Abstände ausreichend seien. Er sei davon überzeugt, dass die Windkraft ein wesentlicher Bestandteil der erneuerbaren Energien sei.

Selbst in der Fraktion der Grünen habe es Überlegungen gegeben, ob es in der Gemeinde Simmerath nicht schon genügend Windkraftkonzentrationszonen gebe, erklärte Klaus Stockschlaeder. Man müsse aber über die Gemeindegrenze hinausblicken. Auch wenn in der Gemeinde mehr Energie durch Windkraft erzeugt würde als sie selbst benötige, müsse weiter in diese Richtung investiert werden, wenn man die Energiewende ernstnehme. „Außerdem kann der Haushalt mit den Einnahmen weiter konsolidiert werden, und die Steuern können erträglich gehalten werden“, sagte Stockschlaeder.

Mit Blick auf den Schutz der Menschen sei auch der visuelle Eindruck zu berücksichtigen, sagt Hermann-Josef Bongard (FDP). „Das Panorama an der westlichen Seite des Rursees wird so zerstört. Die Kulisse wird nachhaltig verändert“, betonte er. Es entstehe ein optischer Riegel von Steckenborn bis Schmidt. Zudem sei der Buhlert ein wichtiges Naherholungsgebiet. Daher plädiere er dafür, an dieser Stelle keine Windkraftanlagen zu errichten, „sondern lieber da, wo sie nicht stören“, etwa im Wald bei Lammersdorf.

Viktor Ozga (UWG) sprach sich für die Ausweisung der Windkraft-Konzentrationszone an dieser Stelle aus. Außerdem regt er an, zu prüfen, welche alternativen Energien noch genutzt werden könnten. Die Windkraftenergie sei nur ein Teil des Ganzen.

Es gelte auch vor Ort dafür zu sorgen, dass die Energiewende nicht in Stocken gerate, meinte Bürgermeister Bernd Goffart (CDU). Dafür müssten auch Veränderungen in Kauf genommen werden. „Das wird aber nicht dazu führen, dass wir touristisch nicht mehr attraktiv sind. Im Gegenteil, zu einem modernen Tourismus gehört auch eine moderne Infrastruktur“, sagte er.

„Der Strom kommt nur aus der Steckdose, wenn er irgendwo erzeugt wird“, hielt Gregor Harzheim (SPD) mit Blick auf die Energiewende fest und signalisierte seine Zustimmung. Ralph Löhr (CDU) ging als Ortsvorsteher von Steckenborn noch mal auf die Bedeutung der Abstände zur Wohnbebauung ein und hielt fest, dass das Projekt zu begrüßen sei. Des Weiteren kündigte er an, dass die CDU als nächstes Anträge für die Nutzung der Photovoltaik einreichen wolle.