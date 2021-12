Entsorger-Statistik : Simmerath ist Spitze beim Papiermüll

Weil die Bürger häufig schwere Kartons neben die Tonnen stellen, haben sie mitunter ein Problem: Mitarbeiter der Regioentsorgung bei ihrer Fahrt durch die Nordeifel. Foto: Heiner Schepp

Simmerath Nirgendwo sonst im Verbandsgebiet der Regioentsorgung fällt so viel Papiermüll an wie in Simmerath. Das Kommunalunternehmen will die Gemeinde zur Einführung größerer Tonnen drängen.