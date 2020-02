Kostenpflichtiger Inhalt: Reaktionen aus der Eifel zu Kramp-Karrenbauer : „Sie hätte mit der Faust auf den Tisch hauen müssen“

Beerbt er Annegret Kramp-Karrenbauer? Friedrich Merz polarisiert auch bei seinen Parteifreunden in der Eifel. Foto: dpa/Wolfgang Kumm

Nordeifel Ein Paukenschlag aus dem fernen Berlin hat am Montag auch in der Eifel einen Nachhall gefunden: Annegret Kramp-Karrenbauer zieht sich vom CDU-Vorsitz zurück und strebt keine Kanzlerkandidatur mehr an. Wie geht die Partei damit um? Droht nun eine lange Hängepartie, infolge derer sich die Christdemokraten nach der Thüringen-Krise selbst schwächen?