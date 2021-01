Kostenpflichtiger Inhalt: Talsperren in der Nordeifel : „Sicher beim maximal vorstellbaren Erdbeben“

Die Talsperren in der Eifel, hier die Dreilägerbachtalsperre bei Roetgen, sind auch bei den in dieser Region erwarteten Erdbeben sicher, sagen die Betreiber. Foto: Michaela Leister

Nordeifel Nach den Erdbeben bei Roetgen geben nach dem Perlbachverband und der Enwor ebenfalls die Bezirksregierung und der Wasserverband Eifel-Rur Entwarnung: Die Talsperren in der Eifel gelten als sicher gemessen an den zu erwartenden Beben in dieser Region.