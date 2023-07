Positive Bilanz : Shuttlebusse sind für Rursee in Flammen keine Option

Mächtig was los: Schon am frühen Abend konnte man oberhalb von "Seppis Eck" auf pickepackevolle Marktgassen blicken. Foto: H. Schepp

Rurberg Nach dem Rurseefest ist vor dem Rurseefest: Eine insgesamt sehr positive erste Bilanz hat das Organisationsteam nach dem Rekordansturm gezogen – und plant schon für 2024.

Die ersten Anregungen und Verbesserungsvorschläge für Rursee in Flammen 2024 werden schon notiert, während das Rurseefest 2023 gerade erst warmläuft. „Viele aus dem Orgateam haben eine virtuelle Liste auf ihrem Handy, in die sie die Dinge, die ihnen auffallen, gleich eintippen. Alle Anregungen, negativen und positiven Beobachtungen und Ideen werden dann nächste Woche bei der Nachbesprechung vorgetragen“, verrät Sander Lutterbach, Vorsitzender des Orts- und Verkehrsvereins sowie Leiter des Organisationsteams von „Rursee in Flammen“ ein Erfolgsrezept des größten Volksfestes unserer Region.

48.800 Besucher

„Erfolg“ war auch diesmal durchaus die prägende Vokabel in der offiziellen Festbilanz des Orts- und Verkehrsvereins Rurberg-Woffelsbach. „Wir sind überwältigt von der Resonanz der Besucher und blicken auf einen sehr positiven Veranstaltungsverlauf zurück“, heißt es da. In der Summe aller vier Veranstaltungstage habe die Besucherzahl nach verkauften Eintrittsbändchen, Zählung der Parkplätze und Schätzungen durch Polizei und Veranstalter der bei 48.800 gelegen, was einem der besten Besuche in fast 65 Jahren Rurseefest entspreche.

Blick aus dem Helikopter gegen 17.30 Uhr am Samstag. Links oben sind die sich rasch füllenden Parkplatzwiesen zu erkennen, der schon zu dieser Zeit beträchtliche Besucherstrom verschwindet in den Budengassen am Seeufer (rechts unten). Foto: H. Schepp

Dabei sei auch der Rursee-Rock am Freitag trotz der kurzfristigen Programmänderung „ein voller Erfolg“ gewesen, schreibt Pressesprecherin Elena Hilger. „Beim 10. Rursee-Rock und auf den Markt waren 2500 Besucher vor Ort, die vier Bands kamen sehr gut beim Publikum an und haben für eine Top-Stimmung gesorgt. Mit dem Verkauf der Rursee-Rock-Supporterbändchen wurden einige freiwillige Spenden der Gäste entgegengenommen, die zur Kostendeckung des Festes beitragen“, schreibt Hilger.

Auch an den anderen Tagen sei das Fest gut bis sehr gut besucht gewesen, „hierzu hat natürlich auch das gute Wetter von Donnerstag bis Samstag beigetragen. Und trotz des wechselhaften Sonntags wurde auch das Angebot des letzten Tages rege genutzt“, lautete die Bilanz.

Vorbei an kilometerlangen Parkreihen entlang der Landstraßen ging es gegen 21 Uhr nur im Schrittempo Richtung Rurberg. Foto: H. Schepp

Natürlich gebe es, ergänzt Sander Lutterbach seine Pressesprecherin, „immer Sachen, die wir verbessern können und lösen wollen“. Dabei schaue man sich durchaus auch die Kommentare unten den Berichten und Posts zum Rurseefest in Social Media an, verrät Lutterbach und fügt augenzwinkernd hinzu: „…zumindest die brauchbaren.“

Verkehr lief wie geplant

Eher nicht auf die To-Do-List für 2024 wird es aber die Verkehrspolitik von „Rursee in Flammen“ schaffen. „Die Besucherlenkung bei der Anreise und beim Parken lief wieder genauso wie konzeptionell im Voraus geplant. Bei einem Aufkommen von fast 50.000 Personen kann es immer zu Verzögerungen kommen. Keine Straße der Welt kann solche Besucherströme innerhalb von wenigen Minuten verkraften“, nimmt Sander Lutterbach Bezug auf den späten Samstagabend, als die Veranstalter per Social Media dazu aufforderten, nicht mehr nach Rurberg zu kommen, jedenfalls nicht mehr mit dem eigenen Fahrzeug. „Wenn ich zu einem Fußballspiel mit 50.000 Zuschauern fahre, rechne ich auch nicht damit, staufrei bis vors Stadion fahren zu können. Das Gleiche gilt für unsere Veranstaltung“, zieht der Organisationschef einen Vergleich.

Notbremse am frühen Abend: die dringende Aufforderung an alle Spätbesucher. Foto: H. Schepp

Daher wird das einzige, was man zum Thema Verkehr für das nächste Jahr mitnimmt, sein, „dass wir den Besuchern eindringlich empfehlen, früher anzureisen und nicht erst um 20 oder 21 Uhr“, sagt Lutterbach. „Wir wissen, dass insbesondere das Feuerwerk die Menschen anlockt. Und tatsächlich haben wir dieses Jahr ein ganz besonders schönes Feuerwerk erlebt. Aber beim Rurseefest gibt es noch ganz viele andere tolle Dinge zu entdecken, für die man idealerweise schon früher kommt“, so Lutterbach.

Rasch Entspannung

Dass sich die Verkehrsproblematik im Prinzip auf die Zeit zwischen 20 und 22 Uhr konzentriere, zeige auch die Tatsache, dass sich die Lage und Abreise nach dem Feuerwerk binnen einer Stunde entspannt habe. Und was die Parkplatznot betreffe, sei man eben irgendwann am Limit. Dafür werde dann aber beispielsweise geduldet, dass entlang der Landstraßen geparkt werde, was die Spätbesucher dann auch zwangsweise tun mussten.

Auch Google Maps riet zur Geduld bei der Anfahrt. Foto: H. Schepp

Aus diesen Gründen habe man als Veranstalter keine Veranlassung, am Verkehrskonzept Grundlegendes zu ändern. Auch beispielsweise die Einrichtung eines Shuttle-Services sei keine Option. „Das ist ja kein neues Thema, das wird ja seit Jahren diskutiert, immer wieder vorgeschlagen und auch von uns geprüft“, sagt Sander Lutterbach. Fakt sei aber, dass es für „Rursee in Flammen“ nicht umsetzbar sei. „Wir hätten in den Höhenlagen überhaupt keine großen Parkflächen für derart viele Pkw, müssten eine Unmenge von Shuttlebussen chartern und finanzieren und müssten mittels Straßensperrungen Wege finden, wo die Busse dann nicht auch im Stau stecken bleiben. Das alles ist aufgrund unserer Lage, unserer Topographie nicht darstellbar“, sagt Lutterbach klipp und klar.

Alternative Hövel

Auch deshalb geht sein Dank im Namen des gesamten Teams „an die geduldigen Besucher, an unsere Polizei und an unsere vielen Helfer“, die den letztlich reibungslosen Ablauf sichergestellt hätten.