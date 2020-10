Kostenpflichtiger Inhalt: Belgische Enklave : Shutdown im pulsierenden Roetgen

Sie müssen nun draußen bleiben: Radfahrer und Wanderer machten gerne Station an der Roetgener „Kaffeefee“. Jetzt trifft Waltraud und Norbert Siebertz der Shutdown der belgischen Enklave in Roetgen. Foto: Jürgen Lange

Roetgen Im „Tor zur Eifel“ pulsiert das Leben, soweit man das von dem 8600-Seelenort Roetgen in diesen Tagen sagen kann. Die Gastronomie hat geöffnet. Nur Waltraud und Norbert Siebertz sind dabei, die Vorräte aus ihrem Gastraum zu verstauen. Für das „Kaffeefee“ am Ortseingang direkt an Bundesstraße gilt der landesweite Shutdown. Denn das kleine Café liegt auf dem belgischen Hoheitsgebiet der Deutschsprachigen Gemeinschaft.