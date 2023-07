Auf dem Rursee : Segelmeisterschaften: Flaute für den „Hungrigen Wolf“

Bei der Deutschen Junioren-Meisterschaft diese Woche waren es 39 Boote und ihre Crews, die sich den außergewöhnlichen Bedingungen auf dem Rursee stellten. Foto: Heiner Schepp

Woffelsbach Bei den Deutschen Junioren-Meisterschaften in der Piratenklasse kämpfen 39 Teams um den Titel und gegen die tückischen Windverhältnisse auf dem Rursee. Am Ende siegt der Heimvorteil.

Seewolf und Lust auf Meer, Alter Schwede und Hungriger Wolf. Originelle Namen haben sich die Skipper und ihre Crew für ihre Boote ausgesucht, die mal mehr, mal weniger flink über den Rursee bei Woffelsbach gleiten. Es sind Boote der sogenannten Piratenklasse, die bereits eine 85-jährige Geschichte hat. Der Pirat, eine fünf Meter lange Jolle mit geknicktem Bootsrumpf und 10 Quadratmeter Segelfläche, wurde 1938 vom deutschen Jollenkonstrukteur Carl Martens gezeichnet, der damit ein Preisausschreiben der Zeitschrift „Yacht“ gewann. Den Namen „Pirat“ erhielt die besonders beim Nachwuchs beliebte Jolle aber erst später. In der Folgezeit wurde der Pirat zum meistgebauten Vollholzsegelboot Deutschlands und hat sich seine Beliebtheit bis in die heutige Zeit gesichert. Es wurden bisher allein in Deutschland über 6000 Boote gebaut.

Bei der Jugend beliebt

Der Pirat ist eine Jugendjolle. Er wurde für das Segeln auf Binnenrevieren konstruiert, eignet sich aber auch hervorragend für das Regattasegeln in küstennahen Bereichen der Ostsee, des Mittelmeeres und des Atlantiks. Die Bootsbesatzung besteht aus zwei Personen, dem Steuermann und dem Vorschoter.

Der Rursee zwischen Schilsbachtal und Woffelsbacher Platte ist ein traumhaft gelegenes Segelgewässer, das jedoch auch erfahrenen Skippern manchmal Rätsel aufgibt. Foto: Heiner Schepp

Regatten werden mit dem Piraten gesegelt, solange es ihn gibt. Früher war er die einzige Klasse, in der deutsche Jugendmeisterschaften ausgerichtet wurden. Gegenwärtig verzeichnet die Klasse allein in Deutschland mehr als 380 Teilnehmer in der offiziellen Rangliste und ist damit eine der aktivsten Regattaklassen.

39 Boote

Bei der Deutschen Junioren-Meisterschaft vergangene Woche waren es 39 Boote und ihre Fahrer, die sich den außergewöhnlichen Bedingungen auf dem Rursee stellten. „Das ist für uns eine große Ehre und Herausforderung, eine solche Meisterschaft zu stemmen“, sagt Stefan Meid, der das Regattateam zusammengestellt hat und für den ausrichtenden Aachener Boots-Club (ABC) als Vermesser und Prüfer der Sicherheitsmaßnahmen fungiert. Zwar war die Meisterschaft 2023 nicht die erste hochrangige Regatta hier in der Eifel, aber selbstverständlich sei das auch nicht. Schließlich stellt der Rursee mit seinen Fallwinden, unvermittelt wechselnden Windrichtungen und ungleichmäßigen Windstärken eine echte Herausforderung für die Skipper und ihre Crew dar. „Die Segler aus dem Norden sind beispielsweise von der Ostsee ganz andere Bedingungen gewohnt“, sagt auch Mats Frische, der die Meisterschaft auf den Social-Media-Kanälen des ABC mit Fotos und Livestreams begleitet.

Mit zwei ersten Rängen im dritten und vierten Rennen am Mittwoch brachten sich die Lokalmatadore und Favoriten Tobias Call und Nick Houben (hier ziemlich entspannt nach einem weiteren Rennabbruch) mit ihrem Piraten "Marlow" (vorne/Nr. 181) in eine ausgezeichnete Ausgangsposition für die Wettkämpfe am Donnerstag und Freitag. Foto: Heiner Schepp

Wenn es noch eines Beweises für die Unberechenbarkeit des Rurseereviers bedurft hätte, so diente gleich der erste Wettkampftag am Dienstag als solcher. Hatten die Seglerinnen und Segler beim „Practice-Race“ (Übungsrennen) am Montag noch recht ordentlich den See und die Bedingungen erforschen können, so hieß es am Dienstag: Still ruht der See. Fünf Mal wurde versucht, das erste Rennen zu starten, fünf Mal musste die Rennleitung das Dreifach-Signal erklingen lassen als Zeichen für den Rennabbruch. Beim fünften Start ging es zwar zunächst in gutem Tempo Richtung Woffelsbacher Bucht, doch dann flaute der Nordwestwind wieder ab und brachte die Piraten auf fast gestrichenem See zum Stillstand.

Endlich klappt es

Erst am Mittwoch klappte es dann bei auflebendem Wind, und endlich konnten vier Wettfahrten über die Bühne gehen. Am Ende des Tages standen dann die mitfavorisierten Lokalmatadore ganz oben: Tobias Call und sein Vorschoter Nick Houben segelten nach zwei verhaltenen ersten Rennen zweimal an die Spitze des Feldes und erkämpften sich damit die beste Platzziffer vor zwei reinen Frauen-Besetzungen aus Hamburg und Berlin. Für Call/Houben war es acht Jahre nach dem Gewinn der Deutschen Jugendmeisterschaft an gleicher Stelle ein schönes Déjà-vu. Mittlerweile stehen drei Jugendtitel in Folge (2015 bis 2017) und der EM-Titel bei den Junioren 2018 für sie zu Buche. Ob es auch mit der Deutschen Junioren-Meisterschaft geklappt hat, stand am Freitagnachmittag noch nicht fest. „Wir wollen heute nochmal vier Fahrten schaffen“, teilte Anja Prickartz, Vizepräsidentin für Öffentlichkeitsarbeit beim ABC, mit.

Der Wind spielt jedenfalls am vierten und letzten Tag noch einmal mit. Und sorgt für Spannung bis zum Schluss. Wer bei der abendlichen Siegerehrung in den Kategorien U28 und U20 ganz oben stand, ist bald hier nachzulesen oder unter: www.abc-segeln.de