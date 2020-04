Motorrad fängt Feuer : Schwer verletzter Motorradfahrer mit Hubschrauber in Klinik geflogen

Schwer verletzter Motorradfahrer mit Hubschrauber in Klinik geflogen

Ein Rettungshubschrauber musste einen jungen Motorradfahrer mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus fliegen (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Sommer

Schmidt/Vossenack Ein 18 Jahre alter Motorradfahrer wurde bei einem Unfall auf der Panoramastraße derart schwer verletzt, dass ein Rettungshubschrauber ihn am Donnerstag in ein Krankenhaus fliegen musste. Laut Angaben eines Zeugen fing das Motorrad unmittelbar nach dem Sturz Feuer.

Der 18-Jährige Motorradfahrer aus Niederzier war nach Polizeiangaben mit einem weiteren Begleiter gegen 15 Uhr auf der Landesstraße 218 in der Eifel unterwegs. Auf der Panoramastraße fuhren die beiden hintereinander in Richtung Vossenach, als der vorausfahrende 18-Jährige in einer Rechtskurve aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über seine Maschine verlor.