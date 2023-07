Fünf Jahre später : Schweine spüren längst verloren geglaubte Diebesbeute auf

Kein Mensch war in der Lage, das Portemonnaie wiederzubeschaffen. Das haben zwei Schweine geschafft. Foto: Marita Dinger

Höfen/Konzen Marita Dinger aus Höfen hatte die Hoffnung aufgegeben und jahrelang nicht mehr an ihr gestohlenes Portemonnaie gedacht. Doch dann gruben zwei Schweine es wieder aus.

Ziemlich genau vor fünf Jahren wurde Marita Dinger das Portemonnaie gestohlen. „Das weiß ich noch recht gut, weil ich an diesem Tag mein neues Cabrio abgeholt habe“, sagt die 62-Jährige, die an der Mädchenrealschule in Monschau seit 33 Jahren Deutsch und Englisch unterrichtet. „Die Papiere wie den Personalausweis, die Bankkarte und den Führerschein wiederzubekommen war ein unheimliches Hantier – und teuer war es auch. Der gestohlene Geldbetrag war geringer als das, was ich an Gebühren bezahlen musste, um alles neu zu beschaffen“, berichtet die Höfenerin.

Inzwischen war der Vorfall aber fast in Vergessenheit geraten. „Die letzten zwei Jahre habe ich nicht mehr daran gedacht. Das war ja nur ein materieller Verlust. Es handelte sich schließlich nicht um etwas Ideelles, an dem man hängen würde“, meint sie. Doch dann tauchte das Portemonnaie plötzlich wieder auf.

Die Geldbörse war im Sommer 2018 aus ihrem neuen Auto gestohlen worden. „Das war ich selbst schuld. Das war wirklich dumm von mir, aber es ist halt passiert“, sagt Marita Dinger. An diesem Tag hatte sie eine Freundin wegen eines Notfalls nach Konzen zur Physiotherapie gebracht und sie kurz bis zur Rezeption begleitet. Ihre Handtasche hatte sie auf dem Rücksitz des Cabrios vergessen, das mit offenem Verdeck auf dem Parkplatz stand.

Fast alle Karten befanden sich noch in dem Portemonnaie, als es gefunden wurde. Nur das Geld und der Personalausweis fehlten. Foto: Marita Dinger

Anschließend fuhr sie zum Tanken. Nachdem das erledigt war und sie zur Handtasche griff und zur Kasse gehen wollte, stellte sie fest, dass das Portemonnaie fehlte. Das Handy und alles andere war noch da. „Nun hatte ich ein Problem und konnte nicht bezahlen“, erzählt Marita Dinger.

Also ließ sie das Handy als Pfand zurück und machte sich auf den Weg zur Sparkassenfiliale in Imgenbroich. „Die kennen mich da und haben mir ohne Karte etwas Geld von meinem Konto ausgezahlt, damit ich das Handy wieder auslösen konnte“, berichtet sie.

Nach einem erneuten Besuch an der Tankstelle war die Polizeiwache in Simmerath ihre nächste Station. „Dort hat man mir mehr oder weniger zu verstehen gegeben, dass es wohl aussichtslos sei, dass ein Mensch das Portemonnaie jemals wiederfinden würde – geschweige denn, dass der Täter ermittelt werden könnte“, erinnert sich Marita Dinger. Dennoch erstattete sie Anzeige und machte sich in der Nähe des Tatorts in den Büschen und Straßengräben auf die Suche. Die Geldbörse tauchte nicht mehr auf, und das Verfahren wurde eingestellt.

Jetzt, als die Sache fast in Vergessenheit geraten war, erhielt sie über Facebook eine Nachricht einer Bekannten. Die schickte ihr Fotos des Portemonnaies mit dem Hinweis, ein Freund von ihr habe es in Konzen auf einer Wiese gefunden, und gab ihr die Telefonnummer des Mannes. „Ich habe dort angerufen, und weil ich sehr neugierig war, bin ich so schnell wie möglich hingefahren“, erzählt Marita Dinger.

Das Portemonnaie ist inzwischen unbrauchbar. „Damit ist es am Ende bedauerlicherweise nur noch ein Fall für die Mülltonne", sagt Marita Dinger. Foto: Andreas Gabbert

Der Mann zeigte ihr dann, wo er die Geldbörse gefunden hat, nämlich in einem Freigehege, in dem zwei Schweine leben. „Er hatte wohl gesehen, dass die Schweine an etwas Lederartigem herumkauten und sich gefragt, was das wohl sein mag.“ Schließlich stellte sich heraus, dass es das gestohlene Portemonnaie war. Das Geld und der Personalausweis fehlten, das Portemonnaie ist inzwischen unbrauchbar, und die Karten sind längst ersetzt.