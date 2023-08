Krankenhausreform : Warum man in Simmerath noch gelassen ist

Simmerath Für die Krankenkassen ist die Geburtshilfe in Simmerath verzichtbar. Für alle anderen Beteiligten ist sie dagegen essentiell.

„Diesen Plänen wird von uns keine größere Beachtung geschenkt“, sagt Andreas Grbic unaufgeregt. Der Geschäftsführer der Artemed-Eifelklinik Sankt Brigida in Simmerath sorgt sich weniger um die Zukunft der Geburtshilfe und Frauenheilkunde in seinem Haus als vielmehr darum, was eine erneute Diskussion bei seinen Mitarbeitern, besonders bei den Hebammen hinterlässt.

Seit der Geburtshilfe im Jahr 2018 letztmals die Schließung wegen eines Mangels an Geburtshelferinnen drohte, hat sich viel getan auf der Station 1. Mit einem Dutzend festangestellten und freiberuflichen Hebammen ist die Eifel aktuell bestens versorgt. Auch deshalb kommen die Patientinnen von immer weiter her nach Simmerath. Die Eifelklinik bilanzierte zu Jahresbeginn für 2022 die höchste Geburtenrate seit 20 Jahren.

Für ihn ist der jüngste Vorschlag der Krankenkassen „lediglich eine Empfehlung“, die aber beim Land nicht auf fruchtbaren Boden fallen werde. „Deshalb schenken wir dem aktuellen Vorschlag für unsere Planung auch keine weitere Beachtung“, sagt Andreas Grbic und fügt hinzu: „Wenn ich auf alles reagieren würde, was ich so zu lesen bekomme, dann würde ich verrückt werden.“

Gleichwohl müsse man „in der Sache aufmerksam bleiben und vorbereitet sein“, sagt Bernd Goffart. Der Bürgermeister hat deshalb gemeinsam mit allen Fraktionen des Gemeinderates ein Schreiben an das Landesgesundheitsministerium abgestimmt. In diesem macht man noch einmal deutlich, „dass die Eifelklinik St. Brigida die wichtigste Einrichtung der Eifelregion ist“ und insbesondere auch die Geburtshilfe und Frauenheilkunde für die Versorgung der Bürgerinnen und Bürger unverzichtbar seien. „Essenziell eben“, bemüht auch Goffart das Attribut der Landespolitik.

Vielleicht, so ergänzt er, werde man auch noch Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach schreiben. Denn dessen Reform geht noch über die seines NRW-Kollegen Laumann hinaus, weiß Andreas Grbic: „Er hätte am liebsten in Deutschland nur noch Unikliniken“. Vielleicht, orakelt Bernd Goffart, könne Lauterbach es ja seinem Kanzler nachtun und sich einmal persönlich davon überzeugen, „dass auch in der kleinen Eifel hervorragende wichtige Arbeit geleistet wird“. Karl-Josef Laumann war schon mehrfach zu Gast in Simmerath, „und deshalb“, sagt der Bürgermeister, „sind wir auch optimistisch, dass unser Schreiben etwas bewirken wird“.