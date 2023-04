War es wieder ein Wolf? : Schafe angegriffen, verletzt und getötet

An der Reichensteiner Straße haben Wölfe schon einige Tiere gerissen. Dieses Schaf wurde am 28. Februar durch einen Kehlbiss getötet. Jetzt gibt es einen neuen Fall. Foto: Andreas Gabbert

Mützenich/Kalterherberg Die Schafherde des zwischen Mützenich und Kalterherberg gelegenen Klosters Reichenstein wurde wieder angegriffen. Jetzt wird untersucht, ob ein Wolf der Angreifer war.

Wieder mal wurde eine Schafherde an der Reichensteiner Straße zwischen Mützenich und Kalterherberg angegriffen. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht vom 2. auf den 3. April am Kloster Reichenstein. Ein Schaf wurde dabei getötet. Es wies die für einen Wolfsangriff typischen Verletzungen durch einen Kehlbiss auf. Außerdem wurden deutliche Fraßspuren festgestellt. Vier Schafe wurden verletzt, zwei davon so schwer, dass sie eingeschläfert werden mussten. Auch sie wurden durch Kehlbisse verletzt.

An der gleichen Stelle wurden schon im August drei tote Lämmer entdeckt, die Fraßspuren eines großen hundeartigen Beutegreifers aufwiesen. Der Bock der 30-köpfigen Herde wurde damals schwer verletzt und musste wenig später eingeschläfert werden.

Ende Dezember stellten die Mönche einen Antrag bei der Landwirtschaftskammer, um Unterstützung für den Bau sicherer Zäune zu erhalten. „Das hätte durchaus schneller gehen können. Der Wolf hat ja täglich Hunger. Inzwischen haben wir eine Zusage erhalten, und die Zäune sind bestellt. Da waren die Schafe aber schon tot“, sagt Pater Peter Lang.

Im aktuellen Fall deuten die Spuren darauf hin, dass es dem Angreifer wohl nicht gelungen ist, sich unter dem Zaun hindurch zu graben. Wahrscheinlich wurde der Zaun übersprungen oder überklettert. Anhand von DNA-Proben wird nun untersucht, ob ein Wolf der Angreifer war. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, schließlich wurden an der Reichensteiner Straße schon einige Tiere von Wölfen gerissen.

Zuletzt wurde am 28. Februar in Mützenich ein totes Schaf auf einer Wiese nicht weit vom Haus der Besitzerin entfernt gefunden. Der Kadaver wies ebenfalls die für einen Wolfsangriff typischen Verletzungen durch Kehlbisse auf. Fraßspuren gab es aber nicht. Das Ergebnis der Untersuchung der vor Ort sichergestellten DNA-Proben liegt noch nicht vor.

Am 29. September hatte ein Wolf an der Reichensteiner Straße ein Schaf getötet und sechs weitere verletzt. Zwei der verletzten Schafe mussten später eingeschläfert werden. Der Schafhalter war an diesem Tag noch gegen 6 Uhr bei seinen Tieren gewesen. Zwischen 8 und 9 Uhr wurde der Vorfall dann entdeckt. Ein Waldarbeiter, der in der Nähe beschäftigt war, hatte gegen 7.30 Uhr einen Wolf gesehen.

Im März 2021 tötete ein Wolf auf einer Weide an der Reichensteiner Straße drei Schafe und verletzte zwei weitere schwer. Am 14. Mai 2019 hatte der Wolf mit der offiziellen Bezeichnung GW926m an der Reichensteiner Straße drei Schafe gerissen. Einen Monat später wurde nicht weit entfernt erneut ein Schaf getötet.

Der erste Wolfsangriff in dieser Region ereignete sich am 11. April 2019. Damals wurden an der Reichensteiner Straße im Abstand von weniger als 20 Stunden zwei Schafe gerissen. Seitdem haben Wölfe auch an einigen anderen Orten in der Nordeifel immer wieder Haustiere angegriffen. Zuletzt wurde Anfang September an der Elsenborner Straße in Kalterherberg ein Schaf getötet, ein anderes wurde verletzt. Ende März tötete die Wölfin mit der Bezeichnung GW1943f am Messerweg in Kalterherberg drei Schafe und verletzte ein weiteres.