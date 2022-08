Wegen Baustellen : SB66 endet vorerst in Imgenbroich, Pendelverkehr nach Monschau

SB66 endet vorerst in Imgenbroich, Pendelverkehr nach Monschau

Monschau Wegen den baustellenbedingten Verzögerungen auf der Buslinie SB66 setzt die Aseag nun Pendelbusse zwischen Monschau und Imgenbroich ein.

Gleich drei Baustellen zwischen Walheim und Kornelimünster sorgen aktuell dafür, dass die Busse, auch die sogenannten Schnellbusse, zwischen Aachen und Eifel zurzeit häufig mit Verspätung unterwegs sind. Insbesondere zu den Hauptverkehrszeiten kann es auf den Linien SB66 (Aachen – Monschau) und SB63 (Aachen – Simmerath) zu erheblichen Verspätungen kommen. „Die Anschlüsse an Roetgen Post, Imgenbroich Bushof und Simmerath Bushof können so oft nicht erreicht werden“, schreibt die Aseag am Montag.