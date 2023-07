Riesenansturm : Rurseefest steuert auf Besucherrekord zu

Luftbild aus dem Helikopter am Samstag um 17.30 Uhr: Schon am späten Nachmittag sind die nahen Parkplätze (links oben) rappelvoll, Menschenmassen schieben sich durch die Budengassen am Seeufer. Foto: Heiner Schepp

Rurberg Das Volksfest „Rursee in Flammen“ ist am Samstag geradewegs auf einen neuen Besucherrekord zugesteuert.

Es war wohl das perfekte Wetter für ein Volksfest unter freiem Himmel: um die 20 Grad, sonnig und trocken, aber kein Badewetter. Und so gewann der Besucheransturm nach gemächlichem Start um die Mittagszeit bereits am frühen Nachmittag an Dynamik, rollten immer mehr Autos aus allen Himmelsrichtungen in Richtung Rurberg. Am späten Nachmittag mussten die fleißigen Helfer und Ordner frühzeitig immer weitere Parkwiesen entlang der L166 in Richtung Kesterbich öffnen, während sich die Autoschlange auf der Landstraße bis zur Jugendherberge hochzog.