Bauministerin Scharrenbach : Rückenwind für Simmeraths Tatendrang

Simmerath NRW-Bauministerin Ina Scharrenbach findet die fleißige Nordeifelgemeinde „cool“ und will ihr unter die Arme greifen.

Hochwasser : Campingplatz, Denkmal und mehr Sorgen in Mulartshütte Landesministerin Ina Scharrenbach weilt einmal mehr auf Arbeitsbesuch in Mulartshütte. Mehr Schutz vor Hochwasser bis zum Bau der Rückhaltebecken soll gesucht werden.

Diese Entwicklung zeige sich auch an anderer Stelle, und deshalb sei Simmerath „eine wachsende Stadt“, weiß Scharrenbach und korrigiert sich sogleich selbst: „Entschuldigung Gemeinde“. Beim Thema Stadtentwicklung befinde sich „aber auch Simmerath in einer Situation, die wir gerade in vielen Gemeinden in Nordrhein-Westfalen haben. Nämlich dass wir zu wenig Flächen nach vorne in der Entwicklung haben, sei es für den Wohnungsbau, für Industrie oder Gewerbe.“ Dies sei ein Thema, das das Bauministerium gerade sehr umtreibe. Es müssten „perspektivisch mehr Flächen zur Verfügung gestellt werden, um die Entwicklung der Gemeinden vorantreiben zu können“, blickt die Bauministerin nach vorne.