Baustellen in Roetgen : Alter Kanal wird im offenen Graben saniert

Wird im Herbst zur Baustelle: In der Roetgener Greppstraße werden Kanalhausanschlüsse und ein verrohrter Seitengraben in offener Bauweise saniert. Die Arbeiten sind jetzt ausgeschrieben, Foto: Jürgen Lange

Roetgen Im Herbst werden die Greppstraße in Roetgen und die Bergstraße in Rott zur Baustelle. Die Gemeinde lässt Hausanschlüsse und einen verrohrten Graben sanieren.

Jetzt ist die Ausschreibung für die Arbeiten publiziert, die Ende August oder Anfang September beginnen sollen. Mit rund 60 Arbeitstagen rechnet das Abwasserwerk für die Maßnahmen in der Greppstraße und in der Bergstraße, die im offenen Graben vorgenommen werden. In einer zweiten Ausschreibung ist ganz aktuell eine weitere Sanierung des Kanals in der Greppstraße veröffentlicht worden: in geschlossener Bauweise mit Inlinern.

Ebenfalls in der Greppstraße soll eine massiv beschädigte Haltung eines verrohrten Seitengrabens im Bereich der Grundstückszufahrten zu den Häusern Nr. 35 bis 37 im offenen Graben erneuert werden. Eine Haltung ist ein Kanalabschnitt, der in diesem Fall vermutlich durch ein 400 Millimeter messendes Rohr führt und auf einer Länge von rund 27 Metern mit demselben Durchmesser erneuert werden soll.

Weitere vier Haltungen sollen in geschlossener Bauweise wieder instandgesetzt werden. Drei Haltungen über 150 Meter in einem 400er Rohr sowie eine Haltung über 46 Meter in einem 500er Rohr. Bei Inlinersanierungen wird ein mit Reaktionsharz getränkter Polyesterschlauch in die bestehende Kanalleitung eingezogen, der beim Aushärten kleinere Schadensbilder verschließt. Bei größeren Schadstellen in der Leitung soll das Gerinne aufgestemmt und aus Klinker neu hergestellt werden. Das Abwasserwerk der Gemeinde fordert, dass alle Arbeiten in Echtzeit mittels Kanal-TV dokumentiert werden. Bis Jahresende muss die Sanierung abgeschlossen sein.