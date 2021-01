Unfälle, Staus, Straßensperrungen : Wintereinbruch behindert den Verkehr in der Region

Update Aachen/Roetgen Schnee und Eis haben am Freitag für Unfälle und Verkehrsbehinderungen vor allem in der Nordeifel gesorgt. Die Bundesstraße 258 musste zwischen Aachen und Roetgen zeitweise voll gesperrt werden.

Schnee und Glätte auf den Straßen haben in der Region und vielen Teilen Nordrhein-Westfalens in der Nacht zu Freitag für Verkehrsbehinderungen und Staus gesorgt und zahlreiche Polizeieinsätze ausgelöst. Bereits am Morgen war wegen des Schneefalls eine Wetterwarnung für die Nordeifel ausgegeben worden. Streu- und Räumdienste, Feuerwehr und Polizei waren im Dauereinsatz.

Auf der Bundesstraße 258 stellten sich zwischen Monschauer Straße und Fringshaus etliche Fahrzeuge auf der glatten Fahrbahnoberfläche quer. Die Polizei sperrte die „Himmelsleiter“ deshalb am Vormittag zunächst in Richtung Eifel komplett für den Verkehr. An Lkw-Fahrer appellierte Polizeisprecher Frank Plum: „Bitte fahren Sie an den Straßenrand und warten, bis die Fahrbahnen geräumt sind.“

Später dann wurde zumindest für Pkws die Fahrt wieder frei gegeben. Lastwagen wurden dagegen von der B258/Monschauer Straße über die Schleidener Straße in Richtung Walheim abgeleitet.

In Rott wurde der Abzweig nach Rotterdell von der Polizei gesperrt. Autofahrern wurde viel Geduld abverlangt. Foto: Jürgen Lange

Erst kurz vor 14 Uhr kam von der Polizei Entwarnung. Die Sperrungen seien aufgehoben werden, sagte Sprecher Frank Plum. Nach „intensiver Arbeit der Streudienste“ könnten Pkws und Lkws nun wieder fahren. Noch einmal bat eindringlich Autofahrer aus der Region, von nicht notwendigen Fahrten in die Eifel am Freitag und am Wochenende abzusehen.

Durch den Wintereinbruch kam es im Süden der Städteregion zu mehreren kleineren Unfällen. Ein Unfall ereignete sich etwa auf der Kreisstraße 14 von Breinig in Richtung Kreisverkehr Venwegen. Dort war ein Auto von der Straße abgekommen. Die Einsätzkräfte hatten auch mit einer Vielzahl von Behinderungen durch querstehende Laster oder Autos zu kämpfen.

Durch den schweren, nassen Schnee knickten zudem etliche Bäume ab und stürzten zum Teil auf Straßen, etwa auf der Bundesstraße 399 zwischen Lammersdorf und Vossenack. Die Feuerwehr gab den Verkehr dort später wieder frei.

Deutlich ruhiger war es in der Stadt Aachen. Sowohl Polizei als auch Feuerwehr vermeldeten kein außergewöhnlich hohes Einsatzaufkommen. Anders sah das beim Stadtbetrieb aus. 300 Mitarbeiter sind seit 3 Uhr im Einsatz, um für verkehrssichere Straßen zu sorgen, wie die Stadt mitteilte.

In vielen Städten und Regionen in NRW hatte es in der Nacht zu Freitag geschneit. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) sollte es am Freitag zunächst winterlich weitergehen. Dichte Wolken und bedeckter Himmel sind laut DWD am Samstag und Sonntag möglich.

Wintereinbruch Unfälle in NRW durch Schnee und Eis Anderswo in Nordrhein-Westfalens hatten die Einsatzkräfte mehr zu tun. In Bonn seien in zwei Fällen Autos wegen Glätte von der Straße abgekommen, wie ein Sprecher der Polizei am Freitagmorgen sagte. Auch in Detmold rutschte ein Wagen wetterbedingt auf der B1 weg und fuhr gegen eine Leitplanke. Verletzt wurde aber niemand, hieß es. Im Sauerland, etwa in Brilon oder in Meschede, hatten es die Einsatzkräfte mit mehreren Lastwagen zu tun, die sich auf der Straße an Steigungen festgefahren hatten.

Am Samstag könne es bei Temperaturen bis an die minus drei Grad im höheren Bergland noch einmal schneien, ansonsten soll es größtenteils trocken bleiben. Temperaturen zwischen null und drei Grad erwarten die Meteorologen dann am Sonntag. Im Bergland sei weiter Dauerfrost möglich.

