Straßensanierung : Wie lange die Vollsperrung im Roetgener Ortskern dauern soll

Noch von dieser Woche an soll die Lammerskreuzstraße komplett für den Verkehr gesperrt werden, teilt die Gemeinde Roetgen mit. Foto: Juergen Lange

Roetgen Mehr Qualität bieten sollen Gehwege im Roetgener Ortskern. Für die Arbeiten wird die Lammerskreuzstraße komplett gesperrt.

Noch in dieser Woche soll es losgehen, teilt die Gemeindeverwaltung per Twitter mit. Mehrere Baustellen in der Lammerskreuzstraße erforderten eine Vollsperrung.