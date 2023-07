Ausgezeichnet : Wie der Struffelt zu einer Lebensaufgabe wird

Rott Soll das Naturschutzgebiet Struffelt überleben, dann ist alljährlich ein massiver Eingriff in die Landschaft erforderlich. Rainer Hülsheger ist einer der überzeugten Wiederholungstäter.

Der Struffelt ist konvex

Über Strecken ziehen Stege aus Lärche und Douglasie auf Eichenpfählen durch das Naturschutzgebiet – ähnlich wie im Venn, aber nur zur Lenkung der zahlreichen Besucher zu allen Jahreszeiten. „Aber der Struffelt ist kein Venn“, betont Hülsheger. Solche Moore können sich in konkav geformten Landschaften bilden. Dagegen ist der Struffelt konvex: Er liegt auf einem Hügel, um bis zu 100 Meter höher als seine Umgebung. Von der Kuppe fließt Wasser talwärts; gleichwohl ist der Struffelt vergleichsweise reich an Niederschlägen. Der Jahresniederschlag wird mit rund 1100 Millimeter angegeben.

Historisch gesehen nutzten Bauern die Lichtungen des Struffelt als Waldweiden für ihr Vieh, erzählt Hülsheger. Bereits in napoleonischer Zeit kartierten Geographen den Struffelt als Heidegebiet. Karger Boden und hoher Niederschlag konterkarrierten selbst nach dem Ersten Weltkrieg Bemühungen zu Aufforstung, als großflächig Entwässerungsgräben durch die Kuppe gezogen wurden. Immer wieder brannte es in den kümmerlichen Fichtenbeständen.

Lehm muss auf Lehm

Von den 1980er Jahren an nehmen der Heimat- und Eifelverein, das Regionalforstamt, die Untere Naturschutzbehörde und die Biologische Station das Naturschutzgebiet gemeinsam unter ihre Fittiche. Mehr als drei Hektar werden großflächig entfichtet und in den Folgejahren weitere Bestände entnommen, um der offenen Feuchtheide mehr Raum zu geben. Drainagegräben werden Zug um Zug geschlossen. „Man muss dabei darauf achten, dass die Lehmsperren direkt auf den anstehenden Lehmboden gesetzt werden, sonst funktioniert das nicht“, sagt Rainer Hülsheger mit Blick auf gleichartige Bemühungen im Roetgener Gemeindewald.

Im Kampf gegen Adlerfarn und Bewaldung ziehen regelmäßig Traktoren mit schweren Stahlträgern ihre Runden über die Heide. „Das verhindert das Wachsen nachhaltiger als den Sensen“, sagt Hülsheger. Damit der Traktor durchkommt, wird aus der Not eine Tugend gemacht. Unzählige Gesteinsbrocken werden aufgetürmt zu zahlreichen Haufen. Was auf den ersten Blick aussehen mag wie skandinavische Steinmännchen zum Schutz vor Trollen, entpuppt sich bei näherem Hinsehen als komfortable Sonnenbank für wechselwarme Reptilien: Blindschleiche, Bergeidechse oder Ringelnatter tanken dort Solarenergie oder suchen im Inneren Schutz vor Kälte.

Wendehals brütet

Unterstützt wird die Bildung von Heidelandlandschaften auch durch rabiatere Maßnahmen als Fichtenrupfen. Stellenweise wird großflächig der Bewuchs samt dem humosen Oberboden abgetragen (und damit alte Flak-Bunker überdeckt), um die Vitalisierung von Magerrasenkulturen zu fördern. An anderen Stellen wird gezielt mit Feuer gerodet. Regelmäßig machen Schafherden im Rahmen des Beweidungsprogramms der Bio-Station auf dem Struffelt Station. Und nicht zuletzt setzt eine intensive Bejagung in Eigenregie des Staatsforstes dem Verbiss junger Heide Grenzen.

Kinder machen begeistert mit

270 Mitglieder

„Es ist eine Lebensaufgabe“, sagt Rainer Hülsheger. Das Naturschutzgebiet Struffelt ist ein Pflegefall auf Dauer. Ein wenig beruhigt den 80-Jährigen, dass im kleinen Rott der Heimat- und Eifelverein rund 270 Mitglieder zählt und durchaus nicht über Überalterung klagen muss. Gemeinsame Aktivitäten mit und für junge Familien und Neubürger halten den Eifelverein in dem 1500-Seelendorf attraktiv. Neben Wanderungen werden auch in Kooperation mit anderen Institutionen Bildung, Sport und Kultur geboten. Neben den Naturschutztagen lockt alljährlich das Vater-Kinder-Zelten an der Rur. „So kommen junge Menschen ganz automatisch mit unserem Verein in Kontakt“, freut sich Rainer Hülsheger. Viele bleiben „hängen“, engagieren sich von Generation zu Generation.