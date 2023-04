Raerener Straße : Wasser der „Roetgen-Quelle“ stammt aus Monschau

Jetzt wird gebaggert : Neue Roetgener Quelle in der Raerener Straße entdeckt Seit Wochen sprudelt am alten Zollhaus in Roetgen Wasser aus der Straße hervor. Anfangs weniger, mittlerweile hat sich ein See gebildet. Perlenbachverband und Gemeinde versichern, dass es nicht aus ihren Leitungen kommen kann.