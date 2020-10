B258 zeitweise gesperrt : Vier Verletzte bei Zusammenstoß

Roetgen Bei einem Zusammenstoß zweier Autos auf der Bundesstraße 258 bei Roetgen sind am Mittwochabend vier Menschen verletzt worden. Die Straße war für mehrere Stunden voll gesperrt.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand war ein 19 Jahre alter Autofahrer aus Heinsberg gegen 20.30 Uhr aus Roetgen kommend in Richtung Monschau unterwegs, als er in Höhe Fringshaus beabsichtigte, nach links auf die Bundesstraße 399 abzubiegen, berichtet die Polizei. Dabei übersah er den Angaben zufolge den Wagen einer 30-jährigen Roetgenerin, der in entgegengesetzter Richtung unterwegs war – es kam zum Zusammenstoß.