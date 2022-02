Wieder ein Wolf? : Vier Schafe mit Kehlbissen in Roetgen gefunden

In der Region häufen sich die Wolfssichtungen und die Zahl der gerissenen Weidetiere steigt. (Symbolbild) Foto: dpa/Armin Weigel

Roetgen In der Region häufen sich die Wolfssichtungen und die Zahl der gerissenen Weidetiere steigt. In Roetgen wurden am Freitagmorgen vier Schafe mit den typischen Verletzungen durch Kehlbisse gefunden.