Baugenehmigung : Verwaltungsgericht verhandelt über Schicksal eines Roetgener Hauses

Nach Ostern Thema vor dem Verwaltungsgericht: Die 3. Kammer entscheidet über eine Beschwerde gegen die Städteregion. Sie hatte eine Baugenehmigung verweigert, mit der das als baufällig geltende Haus an der Bundesstraße hätte erhalten werden können. Foto: Jürgen Lange

Roetgen/Aachen Am 31. Januar hat der Roetgener Gemeinderat eine Sonderregelung für ein Haus an der Bundesstraße abgelehnt. Bereits in der kommenden Woche ist das Verwaltungsgericht am Zuge.

Bereits seit Herbst 2020 ist das Verfahren beim Aachener Verwaltungsgericht anhängig. Unter dem Aktenzeichen 3 K 2873/20 beschwert sich der Eigentümer der Immobilie über die Versagung einer Baugenehmigung für das seit langem existierende Wohnhaus an der Ecke von Bundes- und Südstraße.

Mit dem Antrag will der Mann sein Heim vor einem Abriss retten. Das gilt derzeit allerdings als unbewohnbar. Nach eigener Aussage im September 2021 bei einem anderen gerichtlichen Verfahren wohne er in einem auf dem Gelände abgestellten Wohnwagen. Für das Haus gilt ein Betretungsverbot.

Das liegt daran, dass der Eigentümer bereits vor geraumer Zeit versucht hatte, das Gebäude zu sanieren, ohne jedoch eine Genehmigung dafür beantragt und erhalten zu haben. Das fiel den Behörden auf. Sie stellten fest, dass durch die Umbauarbeiten die Standsicherheit des Gebäudes beeinträchtigt wurde. „Durch erhebliche Eingriffe in die Statik ist nach der geltenden Rechtsprechung der Bestandsschutz des Wohnhauses erloschen“, heißt es in einer Roetgener Ratsvorlage dazu.

Die Gemeinde war erstmals in den Vorgang involviert, als der Eigentümer vor drei Jahren versucht hatte, mit einem Bauantrag bei der Städteregion Aachen seine gesperrte Immobilie wieder auf ein rechtliches Fundament zu setzen. Mit Blick auf die planungsrechtliche Situation wurde die Gemeinde beteiligt. Roetgen verweigerte am 23. Juni 2020 das gemeindliche Einvernehmen. Dieser Einschätzung folgte die Städteregion und lehnte die Erteilung einer Baugenehmigung mit Datum vom 22. Oktober 2022 ab. Gegen diese Entscheidung rief der Roetgener das Verwaltungsgericht an.

Das hat sich im August 2021 die Situation vor Ort angesehen, sich danach aber vertagt. Der Anlass war der Vorschlag des Rechtsbeistandes des Beschwerdeführers, der ehemalige Würselener Stadtdirektor Karl-Heinz Marschner, eine alternative planungsrechtliche Lösung erreichen zu wollen. Die nennt sich Außenbereichssatzung und würde dem Solitärgebäude zu einer Art Sonderstellung verhelfen, auf deren Basis ein Bauantrag neu zu bewerten gewesen wäre. „Ich halte eine Außenbereichssatzung an der Örtlichkeit des Klägers für zulässig und auch für begründet“, hatte Marschner gegenüber der planungsrechtlich dafür zuständigen Gemeinde argumentiert.

In Roetgen sah die Bauverwaltung das allerdings anders. Das Rathaus sicherte sich bei der Städteregion ab und holte ein juristisches Gutachten ein. Das kam zum Ergebnis, dass „die im Baugesetzbuch genannten Voraussetzungen für den Erlass einer den Bereich südwestlich der Bundesstraße erfassenden Satzung nicht erfüllt sind“, so Fachjurist Professor Dr. Heribert Johlen. Dieser Argumentation schloss sich Mitte Januar der Bauausschuss und Ende Januar der Gemeinderat einstimmig an.